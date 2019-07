Sampdoria, ecco l’attuale fotografia del mercato

Genova. Da un po’ di tempo, saliti quasi sull’Aventino, abbiamo trascurato le notizie del mercato della Sampdoria, distratti dalle notizie di un atteso “Habemus Papam” (Gianluca Vialli)…

Tuttavia, a questo punto (aperte ufficialmente le trattative) non ci si può più esimere dal fare il “punto nave”…

Non siamo in alto mare, tanto è vero che bisogna dare atto allo scouting blucerchiatodi aver già portato a Bogliasco alcune buone scommesse, da mettere a disposizione di mister Eusebio Di Francesco ed altre ne hanno nel mirino…

Fotografiamo, dunque, la situazione attuale.

In entrata: Fabio Depaoli (dal Chievo), Julian Chabot (dal Groningen), Morten Thorsby (dall’Heerenveen), Gonçalo Maroni (dal Boca Junior).

In uscita. Marco Sau, Titas Krapikas (allo Spezia), Denis Baumgärtner (alloZenica), in quanto svincolati e/o a fine contratto; Michal Tomic, riscattato dallo Žilina, oltre ai non riscattati, dal Doria, André Grégoire Defrel, Riccardo Saponara, Carlos Eugenio Júnior Tavares dos Santos, Tonelli Lorenzo, cui vanno aggiunti Julian Maxime Leverbe e David Ivan (destinati al Chievo nell’operazione di acquisizione Depaoli), oltre a Dawid Kownacki rimasto al Fortuna Düsseldorf, in prestito con obbligo di riscatto a carico della società tedesca.

Ed ora passiamo ai nomi che i tam tam di radiomercato hanno battuto negli ultimi tempi, a partire da Mariusz Stępiński, Emanuel Vignato, Ibrahim Karamoko, Sergej Grubač, (tutti clivensi), Alessandro Bastoni e Yann Karamoh (Inter), SamLammers (PSV Eindhoven), Jan Carlos Hurtado Anchico (Gimnasia La Plata), Nemanja Radoja (Celta Vigo), Juan Miranda (Barcellona), Agustín José Urzi (Banfield), Tommaso Augello (Spezia), Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar), JoãoPedro Barradas Novais (Braga), Denis Vavro (Copenaghen), Domenico Berardi e Davide Frattesi (Sassuolo), Diego Farias (Cagliari), Ivan Santini (Anderlecht), Abel Hernandez (CSKA Mosca), Diego Perotti e Bruno Peres (Roma), MusaBarrow e Luca Valzania (Atalanta), Abdallah Basit (Arezzo), Mateusz Wieteska (Legia Varsavia), ma i nomi più cadi sono quelli di Ruslan Malinovs’kyj (Genk),Andreas Skov Olsen, magari in coppia con Mohammed Kudus (Nordsjælland),Josip Brekalo (Wolfsburg ), mentre troppo caro ci sembra il prezzo fissato dal Napoli per Simone Verdi ed ancora da definire quello di Kaique Rocha, seppur abbia già sostenuto le visite mediche a Genova.