Sampdoria: Crotone, Arezzo o Turris possibili primi avversari in Coppa Italia

Genova. Crotone o una tra Arezzo e Turris. Sono queste le tre squadre che si giocheranno i primi due turni di Coppa Italia che la Sampdoria attende come avversario del terzo turno, in programma il 18 agosto.

In questo caso però i blucerchiati non potranno giocare in casa, visto che lo stadio Luigi Ferraris sarà ancora off limits per lavori.

In caso di passaggio al quarto turno (4 dicembre) i blucerchiati affronteranno chi avrà la meglio tra Ravenna e Sanremese (avversarie nel primo turno), ChievoVerona (che entrerà nel secondo turno) e Cagliari (dentro nel terzo turno). Agli ottavi, fissati per il 15 gennaio 2020, figura l’Inter.