Sampdoria: chi arriva fra Rigoni, Brekalo e Trezeguet?

Genova. Lo scoppiettante 15-0 ai dilettanti del Sellero Novelle, non è stato certo sufficiente a spingere la Sampdoria verso la rinuncia ad un paio di “vecchie ali”, che possano esaltare il gioco del nuovo mister.

Gli obiettivi sono arcinoti da tempo… uno è l’argentino Emiliano Rigoni, dello Zenit San Pietroburgo, l’altro è il croato Josip Brekalo (Wolfsburg), ma l’ultima voce tira in ballo Mahmoud Hassan, che gioca in Turchia nel Kasımpaşa, spalla di Mohamed Salah nella nazionale egiziana.

Meno necessari al completamento della rosa blucerchiata, ma ugualmente chiacchierati su radiomercato sono il clivense Mariusz Stępiński, l’ex empolese Miha Zajc e Vlad Dradomir, centrocampista del Perugia e dell’Under 21 rumena.

Mentre si registra, intanto, l’interesse del Pescara per l’arenzanese Gabriele Rolando e si nota una discreta fila di pretendenti per Cristian Hadziosmanovic (Vis Pesaro e Gubbio in testa), è stato oggi ufficializzato il passaggio, a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro opzione, al Cittadella, dei diritti alle prestazioni sportive di Giacomo Vrioni.

Inoltre, uno dei migliori elementi della Primavera dello scorso anno, Leonardo Benedetti, è stato girato in prestito agli aquilotti dello Spezia, cosicché la prossima stagione potrà maturare un’importante esperienza in Serie B, a casa propria.

Parlando di giovanissimi, invece, a Palermo danno per fatta l’acquisizione del cartellino, da parte della Samp, del 2005 Riccardo Sciortino.

Infine, “rumors” da Cremona, dove nei giorni scorsi c’è stata una simpatica rimpatriata delle “vecchie glorie dello scudetto”, lasciano trapelare ottimismo sulla cessione…