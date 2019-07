Sampdoria, 15 gol al Sellero Novelle, prossimo test il 20 luglio col Real Vicenza

Ponte di Legno. Una goleada. Record eguagliato di marcature in un’unica partita segnato l’anno scorso, sempre in ritiro. La Sampdoria ha concluso l’amichevole contro il Sellero Novelle 15-0. Di Francesco non si lascia abbagliare, testa bassa e al lavoro per migliorare tutto.

Nonostante l’assenza di Quagliarella, Ramìrez, Ekdal, Capezzi e Regini (quest’ultimo non è ancora pronto per il ritmo partita dopo il lungo infortunio), la Sampdoria ha cominciato a “macinare” le direttive di mister Di Francesco. Il modulo è il 4-3-3 e nel primo tempo gli interpreti sono Rafael; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Praet, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Verre, Caprari. Proprio Verre, in un’inedito ruolo di centravanti centrale, sigla addirittura quattro reti, oltre a un assist per il gol di Caprari. A segno anche Gabbiadini e Murillo.

Nella ripresa gli 11 interpreti cambiano: Falcone; Depaoli, Ferrari, Chabot, Murru; Thorsby, Barreto, Linetty (nella foto di apertura, tratta dal suo profilo social); Sala, Bonazzoli, Maroni. A incrementare il bottino Maroni (8′), Bonazzoli (10′, 26′ e 39′), Sala (36′ e 37′) e Thorsby (43′ e 45′).

Prossimo impegno Sampdoria-Real Vicenza al comunale di Temù il 20 luglio alle 16.30.