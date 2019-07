Salvini a Genova commenta l’ingresso di Atlantia in Alitalia: “Non ho pregiudizi, ma sul ponte Morandi paghino sino in fondo”

Genova. “Sono qui per una bella ragione, per riconsegnare al comune di Genova 44 appartamenti confiscati nel centro storico che e uno dei più belli del mondo e devo tornare vivibili dai cittadini”. Il vicepremier Matteo Salvini, arrivato a Genova, parteciperà ora alla conferenza dei servizi per la consegna formale dei beni sequestrati alla criminalità organizzata al Comune di Genova.

Dopo il pranzo in Prefettura effettuerà un piccolo tour in centro storico tra salita Pollaiuoli e la commenda di Prè per visionare alcuni di questi immobili.

Il ministro dell’Interno con i giornalisti in attesa davanti alla prefettura, ha affrontato anche i temi più caldi della politica nazionale dalla situazione del governo ai fondi della Russia all’ingresso di Atlantia in Alitalia: “io non ho pregiudizi contro nessuno ma per quello che riguarda Genova rimane l’impegno morale e civile a far pagare chi ha sbagliato. Chi ha sbagliato deve pagare fino in fondo perché ci sono decine di morti e su questo non cambieremo mai idea”.