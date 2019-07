Saldi, partenza super scontata, prezzi giù dal 30% al 50%

Genova. I saldi a Genova partono “con il botto” offrendo ai consumatori un tasso di sconto che, da subito, si attesta abbastanza tra il 30% e il 50%. La tendenza dei negozi del capoluogo giure sembra, infatti, quella di accelerare subito sul taglio dei prezzi per recuperare una stagione primaverile che è stata danneggiata dal clima. Una scelta di concludere il massimo delle vendite nei primi giorni che nasce anche da un’altea esigenza. soldi che le famiglie hanno a disposizione per acquistare prodotti di moda sono stimati attorno a 224 euro che, visto il cima di incertezza che regna nel paese difficilmente potranno crescere.

La speranza è quella di riuscire a recuperare attraverso i saldi, almeno un 12% di faturato, fondamentale per rimediare a una stagione che è stata abbastanza difficile. “Le vendite di primavera sono state fortemente rallentate dal maltempo – spiega Gianni Prazzoli, presidente di Federmoda Confcommercio Genova, – la previsione è, che almeno in questi saldi riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare una maggiore effervescenza dei consumi. Auspichiamo una buona riuscita dei saldi estivi soprattutto presso i piccoli negozi di vicinato. Negozi di qualità che, come sempre, sapranno offrire ai clienti a caccia di sconti prezzi allettanti senza perdere di vista la qualità e la competenza”.

E proprio per aiutare questi negozi di vicinato scende in campo anche il comune di Genova che, anche quest’anno, nella prima giornata di saldi, ha mantenuto la sosta gratuita nelle zone a pagamento. I genovesi, quindi, oggi potranno posteggiare gratuitamente in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre gestite da Genova Parcheggi e nelle aree gestite da Sistema Parcheggi, concessionario della sosta di Piazza della Vittoria, con esclusione del parcheggio chiuso e disciplinato dalle sbarre lato via Diaz.