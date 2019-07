Saldi estivi da domani al 19 agosto. Federmoda: “Ogni famiglia spenderà in media 224 euro”

Genova. Da domani sabato 6 luglio, partono in Liguria i saldi estivi. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media circa 224 euro per l’acquisto in saldo di articoli di moda (abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, articoli sportivi e tessile per la casa) per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

Per il Presidente di Federmoda Confcommercio Genova, Gianni Prazzoli: “Le vendite

di primavera sono state fortemente rallentate dal maltempo ma auspichiamo una buona

riuscita dei saldi estivi soprattutto presso i piccoli negozi di vicinato di qualità che, come

sempre, sapranno offrire ai clienti a caccia di sconti prezzi allettanti senza perdere di vista

la qualità e la competenza”.

I saldi estivi – conclude Prazzoli – valgono in media circa il 12% dei fatturati dei fashion

store, la previsione è, che almeno in questi saldi, riparta la corsa allo shopping e si possa

riscontrare un’effervescenza dei consumi. Quest’anno la nostra Associazione ha

riscontrato un lieve incremento del numero degli associati a dimostrazione che, il duro e

alle volte invisibile lavoro che viene svolto quotidianamente ad ogni livello della nostra

organizzazione a favore dei piccoli negozi di vicinato sta dando buoni frutti e che la

fiducia nei nostri confronti sta crescendo.

“La nostra Associazione – gli fa eco Manuela Carena, Vice Presidente Federmoda

Confcommercio Genova – ha chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione Comunale, i

posteggi gratuiti per il primo sabato dei saldi in tutto il Comune di Genova. Per questa

concessione, che faciliterà di certo l’afflusso degli utenti verso tutti i quartieri della città,

ringraziamo l’Assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli.

“Siamo fiduciosi- prosegue Carena- che le persone riconoscano nei nostri negozi dei

punti di riferimento di qualità e che anche quest’anno decidano di fare shopping da noi”

Per il corretto acquisto di articoli in saldo, si ricorda alcuni principi di base:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è

generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto

non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo

n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o

della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la

restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del

capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. Indicazione del prezzo durante i saldi: obbligo del negoziante di indicare il prezzo

normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale”