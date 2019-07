Rugby, i gironi della Serie A femminile: c’è anche il Cus Genova

Genova. La Serie A femminile per la prima volta viene allargata a 28 squadre, inizialmente suddivise in quattro gironi: uno di essi, il Girone 1, composto su base meritocratica (le prime sette classificate del campionato di Serie A 2018/19) e tre composti da sette squadre ciascuno individuate su base territoriale.

La fase a gironi del campionato di Serie A femminile 2019/20 si svolgerà con formula all’italiana con partite di andata e ritorno. Avrà inizio il 6 ottobre 2019 per concludersi il 5 aprile 2020.

Al termine della regular season la squadra classificata al primo posto del Girone 1 accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda, terza e quarta classificata del Girone 1, unitamente alla squadre classificate al primo posto dei Gironi 2, 3 e 4 si qualificheranno per i barrage.

Di seguito le squadre partecipanti:

Girone 1

Cus Ferrara Rugby

Rugby Colorno

Unione Rugby Capitolina

Valsugana Rugby Padova

Benetton Rugby Treviso

Asd Villorba Rugby

Cus Torino

Girone 2

Rugby Parabiago

Cus Milano Rugby

Cus Pavia

Rugby Monza

Cus Genova

Lions Tortona Rugby

Biella Rugby Club

Girone 3

Rugby Stanghella

Rugby Riviera

Verona Rugby

Fifteen Wilds All Bluff Rugby Mutina

Rugby Bologna

Romagna RFC

Rugby Calvisano

Girone 4

Amatori Torre Del Greco

I Puma Bisenzio Rugby

Cus Pisa

Montevirginio Mini Rugby

Rugby Frascati Union

Donne Etrusche Rugby

Belve Neroverdi L’Aquila

Di seguito la griglia dei barrage (andata il 26 aprile 2020, ritorno il 3 maggio 2020 con gara di andata in casa della squadra partecipante al girone 1) i cui accoppiamenti sono stati identificati tramite sorteggio:

2ª classificata Girone 1 contro 1ª classificata Girone territoriale = Vincente A

3ª classificata Girone 1 contro 1ª classificata Girone territoriale = Vincente B

4ª classificata Girone 1 contro 1ª classificata Girone territoriale = Vincente C

Le vincenti del barrage accederanno alle semifinali (andata 10 maggio 2020 – ritorno 17 maggio 2020) che si disputeranno secondo il seguente schema:

1ª classificata Girone 1 contro Vincente C (andata in casa Vincente C)

Vincente A contro Vincente B (andata in casa Vincente B)

Le squadre vincitrici del doppio confronto di semifinale si affronteranno il 24 maggio 2020 in gara unica e campo neutro, per determinale la squadra che si fregerà del titolo di campione d’Italia di Serie A femminile 2019/20.