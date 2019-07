Rowing Club Genovese, Giada Danovaro selezionata per la Coupe de la Jeunesse

Genova. Nella mattinata di domenica 14 luglio, sul Lago di Piediluco, in Umbria, si sono disputate le selezioni per gli equipaggi junior che andranno a rappresentare l’Italia alla Coupe de la Jeunesse, da venerdì 2 a domenica 4 agosto sul Lago di Comabbio, in Lombardia.

Il Rowing Club Genovese si è presentato con sei atleti. Per il 4x Junior femminile Benedetta Gaione, assieme alle compagne della Marina Militare di Sabaudia, non riesce a centrare l’obiettivo e chiude in terza posizione dietro agli equipaggi della Canottieri Flora e della Canottieri Gavirate, che chiude in prima posizione con a bordo l’atleta bluceleste Giada Danovaro (nella foto) assieme alle compagne Sara Borghi, Alice Codato e Matilde Sturaro.

Giada porta in alto il Rowing Club Genovese: avendo vinto le selezioni andrà così a rappresentare l’Italia nella specialità del 4x Junior femminile.

Per quanto riguarda il 4- Junior maschile, composto da Cosimo Racano, Tommaso Rossi, Mario Prato e Francesco Polleri, ci provano fino all’ultimo chiudendo secondi per solo un secondo dall’equipaggio del Cus Ferrara.

Per quanto riguarda i campionati italiani Master, alla Standiana di Ravenna, Raissa Scionico (Canottieri Sampierdarenesi) ha conquistato una medaglia d’argento come timoniera dell’otto femminile Master E della Tiber.