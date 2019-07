Rossiglione, 200 mila euro per la manutenzione opere idrauliche del torrente Berlino

Genova. Duecentomila euro al Comune di Rossiglione per interventi di manutenzione del territorio. E’ il frutto dell’accordo approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone, con l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e il Comune di Rossiglione per la realizzazione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche sul torrente Berlino, affluente del torrente Stura, in località Palazzo e Vallazza.

Gli interventi previsti più specificamente riguardano il taglio della vegetazione e la rimozione di materiale lapideo, al fine del ripristino dell’officiosità idraulica delle opere di trattenuta, nonché il ripristino e la manutenzione di arginature presenti, per diminuire il rischio idraulico.

Al fine di assicurare la massima semplificazione e celerità nella realizzazione degli interventi, l’accordo prevede che il finanziamento previsto, che ammonta a 200.000 euro, sia direttamente trasferito al Comune di Rossiglione, mentre la Regione mantiene la funzione di controllo e coordinamento sull’attuazione degli interventi finanziati.