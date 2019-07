Ronco Scrivia. Poco prima delle 11.30 è stato riaperto il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione di Serravalle Scrivia, che era stato chiuso a scopo precauzionale a causa di un incendio che interessava un autolavaggio per cisterne afferente alla viabilità esterna, ma adiacente alla sede autostradale. Attualmente si registrano 8 Km di coda verso Serravalle Scrivia all’altezza dell’ex uscita obbligatoria a Busalla.

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Ronco Scrivia (località Isolabuona) per l’incendio di una cisterna. Questa conteneva pentano (gas infiammabile) e durante le operazioni di bonifica e lavaggio ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Successivamente, una probabile dispersione dei residui del prodotto si è infiltrata nella caditoie del piazzale provocando una seconda contenuta fiammata. Nessuna persona è rimasta ferita. L’adiacente autostrada è stata chiusa al traffico in via precauzionale per consentire lo svolgere delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza secondo le procedure del caso.

Sul posto oltre la squadra di Busalla sono intervenute squadre dalla sede centrale in supporto. L’incendio è stato spento.

Per motivi di sicurezza l’autostrada A7 Milano Genova è stata chiusa per diverse ore con uscita obbligatoria a Busalla in entrambe le direzioni.

Fortunatamente nessun ferito all’interno della ditta.

L’immagine priva del marchio dei vigili del fuoco è tratta da un video di Franco Martini.