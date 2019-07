Roberto De Bastiani, esce il 2 luglio “Mainin”

UNA BALLATA TENERA E NOSTALGICA IN LINGUA GENOVESE PER RACCONTARE L’AMORE DI UN’ANZIANA COPPIA

ASCOLTA IL BRANO AL LINK: https://band.link/Mainin

Esce martedì 2 luglio in tutti gli store digitali e sulle principali piattaforme di streaming Mainin (edizioni Show in Action) il nuovo singolo di Roberto De Bastiani, cantautore genovese tra i più apprezzati che regala al pubblico un brano di rara bellezza e sensibilità artistica.

Mainin è la storia tenera e delicata di un’anziana coppia che sul finire del proprio percorso di vita, rivive i momenti più intensi e felici del proprio amore. A fare da sfondo al testo, rigorosamente in lingua genovese, una musica che alterna fisarmonica e chitarre, sequenze ritmiche che si svelano man mano, per una ballata che contiene al suo interno tutta la cultura della grande canzone d’autore, le ispirazioni di una terra come la Liguria con il profumo del mare che tutto trascina, umori, sensazioni, ma anche l’ebbrezza del ricordo, l’idillio della giovinezza, in un alternarsi lento e costante di emozioni che rappresentano l’ultimo squarcio di felicità di un’esistenza volta ormai al termine.

La voce morbida e vellutata dell’interprete accompagna in modo sincero e a volte doloroso l’amore dei protagonisti, trasformandosi quasi in un racconto, in una cronistoria semplice ma d’impatto, che si allinea perfettamente con l’atmosfera sobria e volutamente contenuta del brano, di questa danza che evoca sensazioni uniche, fatte di note e magia.

Mainin era già contenuta all’interno dell’album “Risvolti”, realizzato sotto la direzione artistica di Armando Corsi, un album definito un ricco caleidoscopio di generi e sonorità: dalle ballate ai ritmi

jazz, dalle cantilene esorcizzanti alle aperture prog, dal passo funky al gusto blues, dagli echi world alla freschezza swing.

“Risvolti” rientrerà tra i 50 migliori album usciti in Italia (autoprodotto) nel 2016 dai giurati del Premio Luigi Tenco.

Attualmente l’artista prosegue la sua intensa attività dal vivo tra festival, concerti e serate varie e si prepara alla produzione del suo secondo album in studio.

Roberto De Bastiani, classe ’66, cresce nei carruggi e nelle piazzette del centro storico di Chiavari a cui dedica anche una simpaticissima e affettuosa ballata. Appassionato fin da adolescente della canzone d’autore italiana e straniera, all’età di 13 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni.

Attraverso l’ascolto attento e continuo cresce nel culto della canzone cantautoriale e inizia così a suonare e comporre, partecipando anche a manifestazioni locali. Accompagnato dalla sua chitarra, racconta amori, viaggi e storie di vita vissuta, spesso utilizzando il dialetto ligure e componendo brani toccanti.

Nell’estate del 2015 nascono collaborazioni importanti con diversi musicisti fra cui il grande Armando Corsi che diventa il Direttore Artistico del suo primo album “Risvolti”, entrato tra i 50 migliori album usciti in Italia (autoprodotto) nel 2016 dalla giuria del premio Luigi Tenco.

La presentazione dell’Album “Risvolti” avverrà nell’ambito del Festival della Parola 2016.

Diventa poi protagonista, insieme ad altri noti cantautori, di alcuni concerti nell’ambito di un progetto socio-culturale presso le Case Circondariali di Marassi a Genova e a Chiavari.

Partecipa come ospite al concerto “Armando Corsi Live” presso il Teatrino San Nicola-San Rocco di Camogli e alla Serata Cantautori e Musicisti del Levante.

Viene invitato a Laigueglia al Tenco Ascolta 2016 e alla nona edizione di Hello Frank “Notte Ol’ Blues Eyes” organizzato da Comune di Lumarzo, Regione Liguria e Muse Novae.

Ha partecipato all’Expo Fontanabuona e Tigullio 2016, alla manifestazione Lavagna in Festa 2016 e ad altri eventi quali Women’s Sailing Cup Italia 2017, il 14° Campionato Europeo Master di Scherma 2017 e l’evento per i 50 anni della Società Scherma Chiavari.

Ha partecipato inoltre all’evento “Notte Oltre la Notte” al Teatro cantero di Chiavari il 22 ottobre per il Comitato “Verità per Giulio Regeni – Il Tigullio non dimentica” e Banco di Chiavari a favore della raccolta fondi per la costruzione di un centro culturale e sociale ad Arquata sul Tronto.

Prende parte al Tigullio Burning 2018 organizzato dal CAM e dal CVL – Chiavari le vie del Levante, con la registrazione e l’esibizione live del primo brano dedicato alle 4 stagioni “La Primavera di Barbara”.

Ha partecipato al Festival San Giorgio della canzone in lingua ligure ad Albenga.

Durante l’estate si esibisce inoltre in concerti in noti locali del Tigullio e nel frattempo scrive altri brani dedicando alla lavorazione del suo secondo album.

Ha ottenuto recensioni su diverse riviste musicali quali Vinile, Estatica, Discoclub65, Fattitaliani, L’Isola che non c’era, Lineatrad, Made in Tigullio, Il Manifesto.

ROBERTO DE BASTIANI

Web

www.robertodebastiani.com

Facebook

https://www.facebook.com/RDB.RobertoDeBastiani/