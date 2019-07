Rivarolo, donna cade dalla finestra di casa. In codice rosso al San Martino: grave ma cosciente

Genova. Una donna è stata soccorsa questa notte a seguito di una caduta dalla finestra di casa, a Rivarolo.

Il fatto è successo in via Celesia, tra le tre e le quattro di notte: la donna sarebbe precipitata, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi numerosi traumi. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita, e durante il trasferimento in ospedale è stata sempre cosciente.

Sull’accaduto indagano i carabinieri: al momento dell’incidente la donna era sola in casa, ma al momento non è chiaro se sia stato un gesto volontario o una fatalità.