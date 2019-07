Riqualificazione corso Torino, modifiche al percorso delle linee Amt 47 e 680

Genova. A partire da mercoledì 31 luglio, a seguito dei lavori di riqualificazione del tratto di corso Torino, compreso tra via Invrea e corso Buenos Aires, le linee 47 e 680, in direzione piazza Verdi, modificheranno il percorso come indicato.

I bus, giunti in piazza Giusti, proseguiranno per via Archimede, piazza delle Americhe, viale Duca D’Aosta, via Cadorna dove riprenderanno regolare percorso.

Le seguenti fermate a servizio delle linee 47 e 680 saranno soppresse:

· corso Sardegna4/piazza Giusti cod. 0822 (la fermata di transito più vicina è in via Archimede cod. 0642)

· corso Torino1/Buenos Aires cod. 0823 (la fermata di transito più vicina è in via Cadorna cod. 0293)

Am informa inoltre che le suddette linee non effettueranno più le fermate di corso Buenos Aires1/Da Novi (cod. 0353) e di corso Buenos Aires2/Lambruschini (cod. 0354); la fermata di transito più vicina è in via Cadorna (cod. 0293).