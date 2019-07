Ricostruzione ponte, i cittadini della Valpolcevera chiedono una navetta verso il palazzo della salute della Fiumara e il Gallino aperto H24

Genova. Si riunirà domani pomeriggio alle 17 l’osservatorio Ambiente Salute che vigila sulle attività di demolizione e ricostruzione del ponte. L’appuntamento di domani è per valutare le richieste pervenute dai cittadini direttamente o tramite o raccolte dai vari comitati della zona. Tra questi il gruppo facebook “Oltre il ponte c’è” che ieri ha accolto positivamente la notizia che tra 32 mesi la Valpolcevera avrà una casa della salute nell’ex edificio Trucco di via Pastorino. “Era uno dei “mattoncini” del nostro muro – hanno scritto in un post – Lo toglieremo però tra 32 mesi…l’importante è sapere che si parte e dopo oggi, ne abbiamo finalmente la certezza”.

Nel frattempo però poi ci sono da risolvere altre criticità, dovute alla chiusure delle strade per le esigenze di cantiere. In queste settimane restano chiuse via Fillak (dove si sono depositate le macerie della demolizione delle pile 10 e 11) e via Perlasca, ma quando queste ultime riapriranno (il commissario Bucci ha parlato di 3 settimane) potrebbero chiudere le altre in vista della ricostruzione: “Nei prossimi mesi con cantieri e strade che comprensibilmente verranno aperte e richiuse, dobbiamo chiedere di incrementare i servizi ambulatoriali che abbiamo già nel territorio, agevolare i collegamenti per raggiungere la casa della Salute della Fiumara e richiedere un PS h24 per l’Ospedale Gallino almeno per codici non si estrema urgenza” dicono dal gruppo che ha raccolto queste istanze e le ha inviate all’Osservatorio.

Insieme a queste connesse soprattutto ai collegamenti, gli abitanti hanno chiesto un calendario del lavaggio delle strade visto che – spiegano – finora l’unico lavaggio è stato fatto sabato 29 giugno.

L’osservatorio, coordinato dall’ex direttore della Asl 3 Luciano GRASSO che è il referente per la Struttura Commissariale, è formato da sei componenti, due per ciascuno dei tre municipi (Valpolcevera, Centro Ovest e Medio Ponente) coinvolti dalle operazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto.