Revoca concessione ad Autostrade, Salvini: “Chi sbaglia paga ma ci sono in ballo migliaia di lavoratori”

Roma.”E’ una settimana che il M5S dice “basta con i Benetton”. La relazione è sul sito del Mit? Va bene, andrò sul sito, se funziona così….”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini interpellato sulla vicenda Autostrade dai cronisti in Transatlantico.

“Io non ho mai incontrato un Benetton che fosse uno, neanche un cugino, un nipote ma prima di fare una scelta che coinvolge migliaia di lavoratori e migliaia di risparmiatori bisogna essere assolutamente certi di quello che si fa. Poi ripeto, chi sbaglia paga, a Genova come a Roma, ma ci sono in ballo migliaia di lavoratori”,

aggiunge Salvini che sulla pubblicazione della relazione della commissione del Mit scherza: “ora vado in Aula e mi collego al sito…”.