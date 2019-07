Resistenza, Rossetti a Fascia ricorda il coraggio di un intero paese

Genova. Questa mattina Sergio Rossetti, in rappresentanza del Consiglio regionale, ha partecipato a Fascia, nell’alta Val Trebbia, alla cerimonia commemorativa in onore della Resistenza.

“Oggi non solo abbiamo ricordato la storica VI Zona Operativa e le divisioni partigiane Bisagno e Scrivia ma, soprattutto – dichiara Rossetti in una nota – abbiamo ricordato il coraggio, la solidarietà e l’eroismo silenzioso di un intero paese; uomini e donne che negli anni terribili dell’occupazione nazista, rischiando la propria vita, fornirono aiuto e sostegno alla Resistenza. Offrirono cibo, riparo e sostegno condividendo con chi allora aveva imbracciato le armi la battaglia per la difesa della libertà e della democrazia”.

“A tutti coloro che nei paesi del nostro entroterra parteciparono e contribuirono alla vittoria della lotta di Liberazione – conclude Rossetti – deve andare il nostro commosso ringraziamento”.