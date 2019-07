Repetto e Tortello brillano ai campionati estivi di Roma

Roma celebra i i campionati estivi di Lifesaving con le calottine biancoverdi degli atleti della Sportiva Sturla sempre pronte a combattere per posizioni importanti. 1270 atleti, 88 società e fra queste quella biancoverde si è distinta migliorando le proprie prestazioni generali e piazzando Martina Repetto sul secondo gradino del podio nei 100 metri pinne nonché Carlotta Tortello al terzo posto nella stessa specialità di categoria.

Numerosi i piazzamenti nelle prime 8 posizioni sia individuali che di squadra.

Brillano Lorenzo Omero, Tito Quidacciolu, Alessia Lentini, Camilla Erroi, Desy Moretti, Cecilia Gasperini, Giulia Cammisotto, Pietro Cotrozzi, Kevin Angeli, Matteo Magnani, Emanuele Dufour, Matilde Piatti, Carlotta Tortello, Paola Rosatto, Lucia Caridi, Andrea Negrotto Cambiaso, Noah Mattia Erba, Enrico Guidi, Andrea Ponte, Martina Repetto, Simone Marangon e Giorgio Santucci.

In ultimo, ma non certo per importanza, in seguito agli ultimi Campionati Italiani di Riccione e questi stessi Campionati di Roma sono state prese in considerazione per la selezione della nazionale giovanile: Carlotta Tortello, Matilde Piatti. Per la nazionale assoluta: Martina Repetto

Complimenti a tutte e tre, ma ancora di più a Carlotta Tortello, che ha centrato la convocazione per il secondo anno consecutivo e a settembre parteciperà ai Campionati Europei Giovanili in Italia.