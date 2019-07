Rapina un turista e scappa, bloccato e arrestato dalla polizia

Genova. Sabato notte in via San Luca, nel centro storico, la polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni per il reato di rapina.

L’uomo, in compagnia di due complici poi scappati nei vicoli, ha cercato di strappare, minacciandolo, la tracolla ad un turista inglese di 48 anni.

Un genovese, che ha assistito a tutta la scena, ha chiamato la polizia consentendo così ad una volante del commissariato Centro di intervenire immediatamente in soccorso della vittima.

Gli agenti sono riusciti a bloccare e ad arrestare il 28enne. Sono in corso le ricerche dei due complici.