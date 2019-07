Rapallo Pallanuoto, il primo colpo di mercato è Barbara Bujka

Rapallo. Detto, fatto. Archiviato da sole due settimane il campionato di Serie A1 femminile, il Rapallo Pallanuoto è già proiettato alla prossima stagione. Lo fa piazzando un primo, grande colpo di mercato.

Ad indossare la calottina gialloblù sarà Barbara Bujka, nata a Budapest nel 1986, ruolo centroboa, mancina, una lunga militanza nella Nazionale ungherese (con cui, tra l’altro, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e ha conquistato l’oro agli Europei di Budapest nel 2016). Per quanto riguarda la carriera nei club, Barbara ha sollevato la Coppa Len nella stagione 2013/14 quando militava nell’Olympiakos, in Grecia. La fuoriclasse ungherese vanta anche trascorsi nel campionato italiano, tra le fila di Orizzonte Catania, Varese Olona e Despar Messina.

Barbara, che è molto legata alla sua famiglia e ha due cani che adora, ha anche il brevetto di allenatore di pallanuoto e, tra un mese, affronterà l’esame per conseguire il Master in Sport Management. Tre, le curiosità: ha appreso tutti i segreti della pallanuoto da suo papà, le sue più grandi tifose sono le nonne e ha conseguito un diploma in Pasticceria.

Bujka, che approda a Rapallo dopo la partenza di Amarens Genee (che torna in Olanda per motivi di lavoro) porterà un contributo fondamentale in termini di qualità ed esperienza all’interno della rosa gialloblù.

“Ho scelto il Rapallo Pallanuoto perché mi piacciono molto le idee del presidente Enrico Antonucci e dell’allenatore Luca Antonucci, oltre alla squadra e alla città – racconta Barbara -. Con il Rapallo voglio vincere tutto il possibile. Spero di aiutare le altre ragazze con la mia esperienza e sono sicura che, insieme, potremmo giocare un bel campionato”.

“Conoscevamo l’atleta e da tempo eravamo in contatto con lei: con la partenza di Genee, si è concretizzato l’arrivo di Barbara – spiega il presidente Enrico Antonucci -. Abbiamo scelto Bujka perché avevamo bisogno di una giocatrice di peso, un punto di riferimento in attacco e un elemento di grande esperienza. L’obiettivo è quello di rendere la rosa sempre più competitiva e performante, e per fare questo c’è bisogno di giocatrici come Barbara Bujka, che rappresentino un valore aggiunto per la squadra“.