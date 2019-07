Rally Golfo dei poeti, bene Verardo e Rinaldis. Sfortuna Cotugno in Toscana

Genova. La Lanterna corse rally team torna soddisfatta dal Rally Golfo dei Poeti, andato in scena lo scorso weekend nei dintorni di Brugnato (SP). Sorridono, anche se con un pochino di amarezza, Alberto Verardo e Cristina Rinaldis, che con la loro Renault Clio hanno terminato al secondo posto in classe N3, a soli nove decimi dal vincitore Mottola. Verardo ha anche comandato la classifica, ma è stato leggermente sfavorito da un tempo imposto sull’ultima prova speciale. Il pilota genovese è comunque soddisfatto per aver nuovamente mostrato il suo valore e può guardare ai prossimi impegni del Trofeo Corri con Clio con ottimismo.

Discorso diverso per Andrea Mezzogori e Roberta Baldini, al rientro un anno di stop (l’ultima gara fu il Rally della Lanterna 2018) ed in gara per la prima volta con una Renault Clio R3T solo per riprendere confidenza con le prove speciali in vista dei prossimi impegni.

“Oggi non abbiamo guardato il cronometro, abbiamo scelto questa macchina per allenarci con il motore turbo, dato che parteciperemo prossimamente a due gare con una Skoda R5. Riprendere il ritmo gara dopo un anno è sempre difficile, il nostro obiettivo primario era proprio questo e siamo contenti di aver ritrovato gli automatismi nell’abitacolo. Ora possiamo concentrarci sui prossimi impegni più serenamente”, ha dichiarato Mezzogori al termine della gara.

La sorte ha invece giocato a sfavore di Marco Cotugno, che in coppia con la debuttante Carola De Santis ha partecipato alla Coppa Ville Lucchesi, gara riservata alle auto storiche, a bordo della sua Peugeot 205 1.9 Gti. Dopo una gara regolare e divertente, purtroppo, un semiasse ha ceduto proprio sull’ultima prova speciale, impedendo alla coppia della Lanterna Corse Rally Team di terminare la gara.