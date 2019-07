Quinto: rubano marsupio e scappano sul treno per Brignole, arrestati dopo lotta con forze dell’ordine

Genova. Ieri sera i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale, hanno arrestato un 20enne senegalese per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, e il suo complice, un cittadino italiano di 19 anni di origine senegalese, per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandoli anche per furto aggravato, interruzione di pubblico servizio e porto di armi od oggetti atti a offendere

I due giovani avevano poco prima sottratto un marsupio, contenente 50 euro e un telefonino, da un passeggino lasciato temporaneamente incustodito da una mamma che aveva portato i bimbi ai giardini di via Giannelli.

Una persona ha visto i due allontanarsi, insieme ad altri connazionali, verso la stazione di Quinto.

La famiglia derubata si è allora diretta in stazione, giusto in tempo per vedere il gruppo salire su un treno diretto a Brignole.

Avvisato il 112, immediatamente gli agenti delle volanti e della Polfer hanno bloccato il treno per cercare gli autori del furto, rintracciati, poi, in coda al convoglio. Quando gli operatori li hanno invitati a scendere per effettuare una compiuta identificazione, i due hanno iniziato a urlare e inveire, minacciandoli e sfidandoli. Il 19enne ha cercato di colpire gli agenti con calci e gomitate mentre il 20enne, si è impuntato tra i sedili e scalciando tentava di allontanare i poliziotti fino a ferirne uno con un calcio alla mandibola.

Condotti finalmente in questura sono stati trovati anche in possesso di due coltellini svizzeri. Saranno giudicati col rito direttissimo questa mattina.