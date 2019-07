Quattro atleti del Rowing Club ai Mondiali Under 23

Il Rowing Club Genovese esulta. Saranno infatti ben 4 i suoi atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Under 23 di Sarasota. Maria Ludovica Costa, Sofia Tanghetti e Giacomo Costa gareggeranno per la categoria Under 23 Pesi leggeri, mentre Giorgio Casaccia Gibelli per la categoria Under 23.

Nelle scorse ore la società bluceleste ha espresso la propria felicità con un comunicato in cui si augura buona fortuna ai quattro ragazzi.