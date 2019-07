Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Quarto, in via Rossetti, per un camion che, sbagliando strada, si è bloccato in una strettoia.

Per rimuovere l’autoarticolato i pompieri stanno usando l’autogru per riallineare il rimorchio e consentirgli di fare retromarcia liberando così la via.

Foto 3 di 3





Sul posto la polizia locale per dirigere il traffico