Pulizia delle strade, da oggi al via la nuova cartellonistica fissa per i divieti di sosta

Genova. D’intesa con l’Amministrazione Comunale, Amiu ha predisposto un nuovo servizio di pulizia meccanizzata nelle zone del ponente genovese.

Dal 1 luglio, cioè da oggi, sono “operativi”, nel senso che fanno fede, i nuovi cartelli fissi, posizionati all’inizio e alla fine delle vie interessate, che indicano i giorni di pulizia, con relativo divieto di sosta.

Le nuove disposizioni, con la nuova cartellonistica, seguirà questo calendario iniziale: 3 luglio via Sapello, 4 luglio piazza G. di Vittorio, 5 luglio via Argentina, 10 luglio via Pellizzari, 11 luglio parcheggio largo Malaspina, 18 luglio parcheggio Giardini Piccardo, 18 luglio via Alfredo Catalani, 19 luglio viale Modugno e il 24 luglio via Nino Cervetto.