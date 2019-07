Protezione civile, mezzo in comodato d’uso gratuito alla Croce Verde Busallese. Servirà anche per interventi antincendio

Genova. Prociv-Arci Liguria d’intesa con la Regione Liguria servizio politiche della montagna, della fauna selvatica e Protezione Civile ha assegnato in comodato gratuito al Gruppo Prociv-Arci della Croce Verde Busallese un veicolo regionale Fiat Doblò per lo svolgimento dell’attività di protezione civile ed anticendio boschivo.

Tale mezzo essendo tra l’altro in ottime condizioni, sarà molto utile al Gruppo di Volontari di protezione civile che opera in Valle Scrivia per intervenire al meglio in caso di calamità in loco o fuori regione.

Alla consegna del veicolo è intervenuto il Presidente di Prociv-Arci Liguria Celestino Moruzzi ed il Coordinatore del Gruppo dei Volontari di Busalla Pier Paolo Eufrate