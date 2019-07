Pro Recco Rugby, altro arrivo dal Veneto: Andrea Paparone

Recco. Anche il secondo nuovo arrivo della Pro Recco Rugby per la stagione 2019/20, così come il numero 10 Luca Roden, proviene dal Valsugana.

Classe 1994, il pilone destro Andrea Paparone è cresciuto ed ha sempre giocato con la maglia del club padovano, dall’Under 10 al Top12.

“Ho scelto Recco – spiega – perché è una realtà sempre orientata alla crescita ed progetto illustratomi da coach McLean mi ha affascinato subito. Voglio rimettermi in gioco e dare il mio contributo per un campionato il più positivo possibile e farò del mio meglio per integrarmi velocemente in un organico composto in larga maggioranza da giocatori ‘di casa’: ci tengo ad entrare presto nella famiglia degli Squali!”.