Principio d’incendio in un palazzo di via XX Settembre

Genova. Questa mattina si sono vissuti momenti di apprensione in via XX Settembre per un principio d’incendio all’interno di un palazzo.

Si è trattato di un appartamento dove si trovano alcuni uffici al civico 37. Dalle finestre e nelle scale dell’edificio si era diffuso fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio rilevando che altro non era che un cestino andato a fuoco. In corso i rilevi del caso. Non ci sono stati né feriti né intossicati.