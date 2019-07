Principio di incendio nella scogliera sopra la Baia del Silenzio, fiamme domate nella notte

Sestri Levante. Un intervento che ha richiesto anche il supporto di una squadra di Genova. Questa notte, intorno all’una, la chiamata ai vigili del fuoco di Chiavari per intervenire sugli arbusti che sovrastano la Baia del Silenzio a Sestri Levante, interessati da un principio di incendio boschivo.

Le cause sono ancora in via di accertamento. L’area interessata dalle fiamme ha raggiunto comunque i 400 metri quadrati.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso intorno alle 4 di mattina.