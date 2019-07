Prende quota il mercato del Città di Cogoleto: presi Umberto Lupia e Moreno Vallarino

Genova. Prende quota il mercato del Città di Cogoleto, che conferma l’ex bandiera granata, Federico Perrone, il giovane portiere (classe ’98) Lorenzo Risso, Mario Martinez ed Alessio Franzone.

Alla corte di Derio Parodi sono inoltre arrivati l’esterno sinistro (classe ’97) Umberto Lupia, prelevato dall’Arenzano e il centrocampista (ex Celle, Varazze, Quiliano ed Altarese) Moreno Vallarino.

Umberto Lupia (nella foto), cresciuto nel settore giovanile dell’Arenzano, ha giocato in Promozione, sotto la guida di Maurizio Podestà, mentre nella stagione da poco conclusa, è stato sino a dicembre in riva al Lerone, per poi passare al Celle Ligure, sempre in Promozione.

“Ho scelto di venire a giocare a Cogoleto, per il grande piacere di essere stato preso in considerazione per l’avvio di questo nuovo progetto– afferma Lupia – perchè dirigenza ed allenatore mi hanno fatto un’ottima impressione”.

“Sarà ua stagione di duro lavoro per tutti, proprio perché siamo al principio di una nuova realtà, ma al tempo stesso sarà sicuramente un‘annata divertente e di crescita, per il fatto che la squadra è composta da calciatori da cui avrò molto da imparare”.

“Ho sempre giocato in Promozione, è la prima volta che affronto il campionato di Prima, ritengo che, come in ogni torneo, sarà il campo a parlare, al di là di tutti i pronostici, che si possono fare”.