Precipitazioni a Levante e temporale notturno su Genova, la cronaca dell’allerta arancione

Genova. Nelle ultime ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare a Levante e soprattutto sullo spezzino con Levanto San Gottardo che ha registrato, in tre ore, una cumulata di 79.2 millimetri (picco di 64.2 millimetri tra le 2.45 e le 3.45, temporale molto forte). La mappa delle fulminazioni mostra, comunque, come le precipitazioni temporalesche abbiano trovato sfogo principalmente in mare aperto.

Subito dopo le due, comunque, forti rovesci, accompagnati da attività elettrica, hanno raggiunto Genova con un temporale durato circa 45 minuti. Per gluffici del Comune, che hanno rilasciato un “report” della situazione alle ore 6.00, questa si può considerare “la fase acuta, connessa al fluire dell’aria più fredda in quota che, a seguire, ha lasciato in dote piogge moderate diffuse ancora in atto, pur in via di attenuazione.

Gli accumuli complessivi a Genova ammontano mediamente a 20/25 mm con punta di 34 mm a Quezzi, accumuli che non hanno recato variazioni significative dei livelli idrometrici monitorati.

Attualmente restano ancora precipitazioni sullo spezzino e, più deboli, in generale dal savonese orientale verso est mentre non si registrano piogge su imperiese e savonese più occidentale. Da segnalare anche rinforzi locali dei venti con raffiche che hanno sfiorato i 70 km/h nell’interno dell’imperiese (Monte Maure).