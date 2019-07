Porto di Genova, un convegno per parlare dell’elettrificazione delle banchine

Genova. Domani, 2 luglio 2019, dalle ore 8.30 alle 13.00, si terrà in Palazzo San Giorgio sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale la presentazione della dispensa “L’elettrificazione delle banchine dei porti del Mar Ligure Occidentale, normativa – esperienze – soluzioni tecniche”. autori Davide Sciutto (ADSP) e Prof. Ing. Paolo Pinceti (UniGE-DITEN).

L’impegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in stretta collaborazione con la Regione Liguria ed il Ministero dell’Ambiente, per migliorare la qualità dell’aria e tutelare l’ambiente si è concretizzato con la realizzazione degli interventi descritti in dettaglio nella dispensa che consentono di contenere le emissioni in atmosfera e l’inquinamento acustico prodotti dalle navi all’ormeggio nell’aree oggetto degli interventi caratterizzate da una notevole vicinanza con il tessuto urbano.

La dispensa descrive e mostra le soluzioni tecnologiche adottate negli interventi fatti o in corso riassumibili in: elettrificazione delle banchine dell’area delle riparazioni navali di Genova, dove il cold ironing è entrato in servizio ai primi del 2018 (costo 12.000.000,00 Euro);

estensione dell’elettrificazione al Terminal Crociere di Stazione Marittima, in fase di studio;

elettrificazione della banchina del Porto di Prà, in fase di realizzazione con entrata in servizio prevista nel 2020 (costo 10.000.000,00 Euro);predisposizione all’elettrificazione della banchina della Piattaforma APM terminal di Vado Ligure; predisposizione all’elettrificazione della banchina del Terminal Messina Genova. La presentazione della dispensa sarà l’occasione per condividere le esperienze sugli impieghi e sulla evoluzione delle tecniche di collegamento nave-terra.

PROGRAMMA

Martedì 2 Luglio 2019

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – Genova

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-9.10 Benvenuto del Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Dott. Marco Sanguineri

9.20-9.30 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Dott.ssa Lorianna Annunziata

9.30-9.40 Regione Liguria Dott. Drago Gabriella

9.40-9.50 Regione Liguria Dott. Cecilia Brescianini

9.50-10.00 Capitaneria di Porto di Genova

TAVOLO TECNICO

10.30-10.40 Apertura tavolo tecnico

Ing. Flavio Destefanis, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

10.40-10.50 Politica delle fonti di energia alternativa nelle aree portuali

Dott. Geol. Giuseppe Canepa, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

10.50-11.30 Presentazione della dispensa “L’elettrificazione delle banchine dei porti del Mar Ligure Occidentale” prima parte

Ing. Davide Sciutto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

11.30-12.10 Presentazione della dispensa “L’elettrificazione delle banchine dei porti del Mar Ligure Occidentale” seconda parte

Prof. Paolo Pinceti, Università di Genova – DITEN

12.10-12.20 Progettazione dell’intervento nell’area delle Riparazioni Navali

Ing. Enrico Franzese, DBA progetti

12.20-12.30 Esecuzione dell’intervento nell’area delle riparazioni navali

Ing. Matteo Sessa, SICI r.rl.

12.30-12.40 Progettazione ed esecuzione dell’intervento nell’area del porto di Prà

Ing. Ennio Spadavecchia, Nidec Asi S.p.A.