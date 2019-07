Genova. Chi bazzica la zona dice che quel gruppo di delfini che nuotano e balzano fuori dall’acqua sono una “vecchia conoscenza” del porto antico, ma lo spettacolo è sempre di quelli che fanno restare a bocca aperta.

Alcuni tursiopi hanno fatto la loro comparsa all’interno dell’area portuale spingendosi a pochi metri di distanza dagli yacht ormeggiati, dalle portacontainer e dal passaggio dei traghetti turistici.

Foto 3 di 4







La foto è stata scattata da Michele Luppa, già comandante della Navebus. Non è raro che in porto entrino dei delfini. A volte si tratta di animali singoli che hanno perso l’orientamento e che non stanno bene, ma non è questo il caso. Questi cetacei stanno alla grande, forse persino meglio dei loro “compagni” in cattività nelle vicine vasche dell’Acquario