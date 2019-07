Ponte per Genova, metro per metro ecco come nascerà il nuovo viadotto in acciaio e calcestruzzo

Genova. 1067 metri: la lunghezza della travata continua che costituirà l’impalcato di acciaio. 18 pile in cemento armato a sezione ellettica. 80 mila metri cubi di volume di scavi, 9000 tonnellate di acciaio di armatura, 67 mila metri cubi di calcestruzzo e 15 mila tonnellate di acciaio in carpenteria metallica. Sono alcuni dei numeri del nuovo “Ponte Per Genova” di cui sono già in corso le fondazioni di nove pile.

Secondo il sindaco di Genova a Ferragosto il primo pilone d’acciaio sarà già su, visibile. Qui intanto – in un video messo a disposizione da Salini-Impregilo, Fincantieri e Italferr – il “film” del futuro ponte.

“Semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole ed assorbirà energia solare e di notte la restituirà. Sarà un ponte sobrio, nel rispetto del carattere dei genovesi”, ha detto Renzo Piano, architetto, della sua idea di ponte dalla quale gli ingegneri del consorzio PerGenova sono partiti per progettare il viadotto che sostituirà il Morandi.