Ponte Morandi, proprietari non residenti: “Dopo bocciatura ricorso andremo al Consiglio di Stato, disattesa legge dello stato”

Genova. Passato un po’ sordina, lo scorso 1 luglio il Tar della Liguria ha pubblicato sette decisioni con cui vengono respinti i ricorsi presentati da un gruppo di 35 proprietari non residenti negli immobili della zona rossa di ponte Morandi (su un totale di circa una settantina) contro le decisioni del sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, sulla distribuzione degli indennizzi.

I ricorrenti, assistiti dallo studio legale Gerbi-Bilanci, già ottenuti i pagamenti per l’acquisto degli immobili sgomberati alla super valutazione di 2.025 euro a metro quadrato, lamentavano l’illegittimità della decisione di riconoscere non a loro stessi ma agli inquilini gli 81.000 euro per il Pris e l’immediato sgombero. Nella sentenza, il Tribunale amministrativo regionale sottoscrive di fatto l’interpretazione della struttura commissariale, avallata anche dall’avvocatura di Stato, sottolineando che i ricorrenti “la notte del 14 agosto hanno dormito nei propri letti” e che, di conseguenza, non hanno dovuto affrontare i disagi connessi all’obbligata ricollocazione a causa del crollo. Le indennità del Pris e dell’improvviso sgombero sono state, quindi, correttamente riconosciute a chi risiedeva o abitava negli immobili evacuati.

I proprietari non residenti che hanno fatto ricorso, condannati anche al pagamento delle spese processuali, non ci stanno e annunciano appello al Consiglio di Stato e, se necessario, e alla Corte europea dei diritti dell’uomo. “E’ un sopruso- tuona all’agenzia Dire il loro portavoce, Luca Pittaluga- così si mina la certezza del diritto in questo Paese. Non è una questione di denaro ma di principio del diritto e riguarda tutti noi cittadini italiani. Vogliamo solo che venga rispettato quanto previsto dal dettato normativo della legge Genova”.

Secondo Pittaluga, il decreto del commissario e sindaco Marco Bucci che ha ripartito i rimborsi “è stato fatto ad hoc per toglierci quello che ci spettava. Ma c’è una gerarchia normativa che va rispettata. Bucci si è montato un po’ la testa, vuole fare l’imperatore e si permette di disattendere una legge dello Stato, approvata dal Parlamento, firmata dal presidente Mattarella, pubblicata in Gazzetta ufficiale e che è chiarissima e non può essere interpretata in alcun modo diverso dalla realtà”.

Per il portavoce dei ricorrenti, inoltre, “il giudice amministrativo non sarebbe dovuto entrare nel merito della vicenda dicendo che una parte degli indennizzi non ci spettano perché noi dormivamo nel nostro letto a differenza degli inquilini. Ma avrebbe dovuto semplicemente confermare quanto previsto dal decreto Genova. Chi non ha patrimonio, come gli inquilini, non può avere dritto al risarcimento di danni patrimoniali. Piuttosto, sarebbe giusto riconoscergli i gravi danni esistenziali che hanno subito”.

Pittaluga è un fiume in piena, annuncia di aver interessato della questione anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Si tratta di una vicenda grave, che va al di là dei nostri risarcimenti ma che intacca fortemente la nostra coscienza di cittadini italiani nell’ambito della certezza del diritto. Come imprenditore, se perdo la fiducia nel mio Paese, fermo qualsiasi progetto e investimento futuro”, conclude Pittaluga.