Ponte Morandi, olii esausti trovati nelle fondamenta della vecchia pila 9: già attivata la bonifica

Genova. Del materiale oleoso è stato rinvenuto nel corso dei lavori di fondazione della nuova Pila 10. Il materiale era presente nella vecchia fondazione della Pila 9 di Ponte Morandi (le due fondazioni infatti interferiscono parzialmente).

Gli olii erano derivanti probabilmente da uno sversamento da alcune tubazioni dismesse presenti in zona. I fatti risalgono allo scorso 3 giugno.

Il consorzio PerGenova è immediatamente intervenuto per caratterizzare il materiale, incaricando una ditta esterna per l’opportuno smaltimento e la bonifica dell’area, attualmente in corso.

La notizia stava già circolando tra comitati e cittadini, con conseguente preoccupazione.