Ponte Morandi, Bucci “diserta” commissione, opposizione insorge. Seduta sospesa

Genova. Bagarre in Sala Rossa questa mattina durante la commissione straordinaria su Ponte Morandi, dove l’argomento del giorno erano eventuali aggiornamenti sui detriti e sulla loro gestione. Presenti, oltre ai consiglieri, anche l’assessore Campora, i presidenti di municipio Romeo e Falcidia, e diversi esponenti della struttura commissariale, delle aziende coinvolte, dei cittadini e dei comitati territoriali.

In realtà quello che arrivato in aula non ha portato grandi novità: l’ingegnere Gambula, Rina, ha ricordato come dopo l’amianto deve essere ancora fatta la caratterizzazione dei detriti, analizzando le macerie anche per altre sostanze eventualmente presenti. Ma soprattutto ad oggi non esisterebbe un cronoprogramma per lo smaltimento dei detriti.

In aula, però, il sindaco-commissario Marco Bucci non c’è, perchè impegnato all’inaugurazione del nuovo polo Iit di Erzelli, durante la quale non lesina dichiarazioni alla stampa, annunciando che i detriti “si sa dove metterli, e si aspetto solo l’autorizzazione per Fincantieri, mentre quell’1% con amianto sarà stoccato in Germania”.

Insomma due informazioni non proprio coincidenti, che creano quella che oggi viene chiamata “sgrammaticatura istituzionale”, con il maggior organo rappresentativo della città, il Consiglio comunale, che riceve informazioni meno dettagliate e aggiornate rispetto ad altri soggetti.

“In quasi un anno da quando è crollato Ponte Morandi, il commissario Bucci non è mai stato presente ad una commissione consiliare sul tema”, ricorda Luca Pirondini (M5s), ma mentre “In aula vengono dette delle cose, il sindaco che non c’è è da un’altra parte e ne dice delle altre”, come sottolinea Cristina Lodi, in un climax di proteste in aula che portano alla presidente ad una temporanea sospensione.

Alla ripresa la seduta viene aggiornata, con le opposizioni che richiedono a gran voce la presenza del sindaco commissario