Ponte Morandi, Bucci: “Decisione sul destino delle macerie tra oggi e domani”

Genova. “Il problema dei detriti sono da risolvere e li risolveremo, non abbiamo nessun motivo per non farlo, ora bisogna vedere quale sarà la destinazione perché abbiamo tre o quattro opzioni. Tra oggi e domani vedremo quali decisioni dovremo prendere”.

Il commissario straordinario per la demolizione e la ricostruzione del Ponte Morandi Marco Bucci interviene sulla rimozione delle macerie del Ponte Morandi, anche alla luce di alcune raccomandazioni che stanno arrivando dal settore ambiente.

Il sindaco di Genova e commissario non nasconde di aver anche ricevuto richieste di persone che vorrebbero tenere a casa un “pezzo” di ponte.