Politiche dell’accoglienza, ai Giardini Luzzati la tavola rotonda “Umani!”

Genova. Si terrà domani, martedì 23 luglio, alle 17 ai Giardini Luzzati Spazio Comune l’iniziativa organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova dal titolo “Umani!”.

Lo scorso 13 giugno, a livello nazionale, è stata lanciata la Campagna #IoAccolgo promossa dalla Cgil insieme a 48 associazioni laiche, religiose e della società civile con l’obiettivo di dar voce a chi rifiuta un mondo fondato sull’odio e sulla paura.

Lo scopo della campagna è quello di sensibilizzare politica, istituzioni e cittadini ai principi della nostra Costituzione, nei diritti uguali per tutte e tutti, nella solidarietà e di denunciare fortemente i danni della recente legislazione, che condanna i migranti a morire in mare.

Ma non solo: secondo la Cgil le leggi volute dal governo gialloverde hanno ripercussioni anche sull’occupazione che, cancellando esperienze di accoglienza come gli Sprar, gettano per strada non solo i richiedenti asilo e i rifugiati, ma anche chi lavorando si occupa di loro.

Per approfondire i contenuti del Decreto Sicurezza Bis sarà ospite dell’iniziativa di martedì prossimo l’avvocato Alessandra Ballerini, mentre per gli aspetti occupazionali è previsto il contributo di Diego Seggi, responsabile Sanità Privata e Settore Socio-sanitario Funzione Pubblica CGIL Genova e Liguria.

L’incontro si aprirà con l’intervento di Elena Bruzzese, segretaria Camera del Lavoro di Genova che illustrerà i contenuti della campagna #IoAccolgo e con l’intervento di Giulio Troccoli per Genova Solidale e sarà concluso dal Segretario Nazionale Cgil Giuseppe Massafra.