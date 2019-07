Plastica monouso, la campagna AMIU per le attività commerciali di Genova

Nelle ultime settimane Amiu ha lanciato la campagna “L’umido che avanza”: il servizio di porta a porta di raccolta dell’umido riservato alle utenze commerciali genovesi che producono scarti organici, come bar, ristoranti, pizzerie, supermercati, mense, fruttivendoli e negozi di fiori. Qui i dettagli del progetto.

Tutte le attività che aderiscono alle iniziative, raggiungendo gli obiettivi di raccolta, avranno la certificazione #iosonovirtuoso. Amiu, che conferisce la certificazione, in parallelo alla raccolta, porta avanti nelle utenze commerciali un percorso formativo per gli esercenti, grazie all’attività degli informatori ambientali per tutti i dubbi relativi al conferimento dell’umido e all’utilizzo del contenitore.

Oltre al percorso formativo incentrato sulla differenziazione e sul riciclo della frazione umida, Amiu sostiene anche diversi progetti relativi alla riduzione dello spreco alimentare (qui i dettagli).

All’interno della campagna “L’umido che avanza” Amiu sostiene anche progetti per la tutela dell’ambiente e in particolare per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso. “No plastic more fun” è il nome del progetto di Worldrise Onlus (https://worldrise.org/tpf/) che Amiu sostiene per supportare il target plasticf free. L’iniziativa di Worldrise negli esercizi commerciali prevede il supporto nell’utilizzo di materiali riutilizzabili, biodegradabili e compostabili al posto della plastica monouso per oggetti come bicchieri, posate e contenitori.