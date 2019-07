Più agenti della penitenziaria a Marassi e Pontedecimo, Corso (Lega): “Dal Governo fatti e non parole”

Genova. “Dal Governo, fatti e non parole. Il piano di assunzioni ordinarie e straordinarie, che servono ad aumentare il numero di agenti della polizia penitenziaria, porterà nella nostra città 9 nuovi agenti: in particolare, 6 agenti verranno assegnati al carcere di Marassi e ulteriori 3 verranno inseriti quello di Pontedecimo”. Lo dichiara la consigliera comunale del Carroccio Francesca Corso. “Si tratta di un provvedimento di buonsenso che va ad assecondare le richieste delle sigle sindacali – aggiunge – soprattutto in virtù delle recenti aggressioni subite dagli agenti all’interno delle case circondariali del nostro capoluogo. Un primo segnale di interesse che auspico possa portare, inoltre, all’emanazione di decreti in favore del nucleo traduzioni che si trova decisamente sotto organico”.

Questo lunedì, inoltre, presiederò una commissione consiliare proprio per discutere la tematica delle carceri locali, alla presenza dei direttori di Marassi e Pontedecimo e delle sigle sindacali.