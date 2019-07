Genova. Venerdì 26 e sabato 27 luglio torna a Sestri Levante il Mojotic Festival. Negli spazi del parco Mandela, arrivano gli Zen Circus e i Pinguini Tattici Nucleari, headliner rispettivamente delle due serate.

Con una sorpresa: sabato 27 luglio infatti, alla chiusura del concerto, la serata proseguirà con un after party con musica in cuffia fino alle 3 del mattino con “Uccelli”, ossia il progetto di Davide Panizza e Niccolò Di Gregorio (aka Pop X) con Gioacchino Turù.

Venerdì 26 Luglio, dunque, ospiti sul palco del parco i The Zen Circus, band più volte presente a Sestri Levante tanto da aver scritto anche una canzone con il nome del paese rivierasco. Sbarcato quest’anno nel mondo sanremese e vincitore del primo disco d’oro il Circo Zen porta in tour i festeggiamenti per i vent’anni dal suo primo disco.

Ad arricchire la giornata ci saranno anche MariaAntonietta, con il suo reading Sette ragazze Imperdonabili tratto dal primo libro fatto di poesie, racconti e collage omaggio alle sorelle maggiori; Edy, dagli Uzeda a cantautore con il suo primo disco solista Variazioni e L’ultimodeimiecani, band tutta genovese nata e cresciuta nell’ambiente musicale del Buridda.

Sabato 27 Luglio invece spazio ai Pinguini Tattici Nucleari: non più una band christian death metal (come si definivano nel 2013 ai loro primi passi nel mondo musicale) ma una delle realtà più interessanti del nostro indie italiano del 2019. Freschi della pubblicazione del quarto album Fuori dall’hype, con più di 20 milioni di streaming e oltre 7 milioni di views su Youtube, la band capitanata da Riccardo Zanotti farà scatenare tutti sotto il cielo del Mojotic Festival di quest’anno.

A fare compagnia ai Pinguini si alterneranno sul second stage Emma Nolde, Canca e da Casarza Ligure con furore ITristi, lanciati verso il grande pubblico dopo anni di concerti in piccoli club che li hanno portati quest’anno fino al palco del primo maggio di Roma.

Il Mojotic Festival 2019 non sarà solo musica ma, proprio come i veri festival internazionali, avrà una sua area food e una sua area bancarelle con il meglio dell’artigianato locale.

Biglietti disponibili sul nostro sito www.mojotic.it. Per tutte le novità e gli aggiornamenti c’è anche la pagina Facebook Mojotic.