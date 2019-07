Piazza Manzoni, ubriaco molesta i passanti: multato dalla polizia locale

Genova. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del terzo distretto di polizia locale, di ritorno da un intervento di sgombero nell’alveo del torrente Bisagno, sono stati informati da alcuni cittadini della presenza nella piazza Manzoni di una persona intenta a infastidire i passanti.

Sul posto gli agenti hanno trovato un uomo, identificato come un nigeriano, di 32 anni, regolare sul territorio e residente in città, con una bottiglia di vino in mano e in palese stato di ubriachezza.

L’uomo è stato multato ai sensi dell’art. 688 del codice penale per ubriachezza manifesta in luogo pubblico e dopo, visto lo stato di profonda ubriachezza e la precaria stabilità fisica in cui si trovava, gli agenti hanno provveduto a contattare un mezzo di soccorso per l’uomo, che ha accettato di sottoporsi alle cure del caso.