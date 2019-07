Piazza Alimonda, Corso (Lega): “Basta manifestazioni, il cippo dedicato a Giuliani va rimosso”

Genova. “Credo sia inaccettabile che una certa parte sociale continui dopo così tanti anni a recarsi in piazza per ricordare la giornata del G8 che ha causato tanti danni alla città. Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, questo tipo di manifestazioni sono un problema per la sicurezza perché spesso si lasciano dietro danni a negozi e strutture pubbliche”. Lo dichiara la consigliera della Lega Francesca Corso a proposito della manifestazione che domani, 20 luglio, si svolgerà in piazza Alimonda in ricordo della morte di Carlo Giuliani.

“Senza tenere conto di come gli abitanti di un intero quartiere vengano tenuti in ostaggio per il rischio di scontri con le Forze dell’Ordine” aggiunge la consigliera che precisa: “Ricordo che chi viene ancora oggi osannato da una certa parte politica, quel giorno tentava di colpire a volto coperto e con un estintore, un carabiniere in servizio. Non un gesto eroico come alcuni tendono a fare credere”.

Per questo, una volta di più, rilancio la proposta di rimuovere il cippo da piazza Alimonda. Un simbolo presente ormai da tanti anni nella nostra città a ricordo di un evento che andrebbe cancellato dalla storia».

Francesca Corso – consigliere comunale della Lega