Percorre contromano 4 km della A26: conducente in stato confusionale ricoverato al villa Scassi

Genova. Patente revocata e auto sottoposta a fermo amministrativo per 3 mesi per un 74enne di Bordighera (Imperia) che ha percorso contromano 4 chilometri dell’A26 ‘Genova-Gravellona’. Numerose le chiamate degli automobilisti al Centro Operativo Autostradale della Polstrada di Genova per segnalare una ‘Fiat Punto’ che, nei pressi del casello di Masone (Genova), invece di procedere verso il capoluogo ligure, viaggiava in direzione nord.

Le due pattuglie della Sottosezione di Belforte Monferrato hanno subito attivato il dispositivo ‘Safety Car’ per salvaguardare gli altri veicoli e, dopo pochi minuti, si sono trovate di fronte l’auto contromano che, con non poca fatica, sono riusciti a fermare sul margine destro della carreggiata.

Fin da subito il conducente è apparso in evidente stato confusionale e, per questo motivo, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Villa Scassi di Genova per accertarne lo stato psicofisico e mentale.