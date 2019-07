Pedone investito in via Assarotti, rallentamenti nella zona

Genova. Un uomo di 60 anni è stato investito questa mattina intorno alle 11.20 in via Assarotti.

La dinamica ha indotto i militi del 118 a portarlo in codice rosso al Galliera, ma non è stato necessario intubare la persona.

A compiere l’investimento, secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale, sarebbe stata un’automobile.

Per accertare le responsabilità sono in corso ancora i rilievi. Si registrano rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, anche a causa dei curiosi.