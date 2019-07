Partito il primo BlaBlaBus e si può prendere anche a Genova

Genova. Non più solo viaggi in auto. BlaBlaCar, la piattaforma web di car pooling più utilizzata al mondo, è entrata nel mercato dei viaggi in pullman. L’acquisto della francese Ouibus ha dato il via al servizio, che si pone in concorrenza con FlixBus e simili.

Genova è una delle tappe delle tratte che passano dall’Italia. La fermata è quella di via Fanti d’Italia, in zona Principe.

Trattandosi di un servizio acquisito grazie a una compagnia francese, per ora le tratte sono ancora limitate all’Europa Occidentale. In Italia si parte da sei città tra cui Genova appunto, oltre a Milano, Bologna, Torino, Parma e Bergamo.

Il primo BlaBlaBus è partito ieri da Bologna, direzione Montpellier. Con fermate a Parma, Genova, Nizza, Marsiglia e Tolone.

Per ora i viaggi più lunghi si possono già effettuare con un cambio in Francia. Per esempio il Genova-Parigi è già prenotabile con un cambio a Marsiglia.