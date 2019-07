Park donne e Santa Margherita volano in A2

Era nell’aria, ma mancava l’ultimo tassello. Il Tennis Club Santa Margherita Ligure è in Serie A2 grazie alla vittoria anche nel confronto di ritorno contro il TC Cagliari. Confermato quanto palesato nella sfida in terra sarda di una settimana fa quando i liguri avevano sbancato il capoluogo isolano con un 4-2 ottenuto senza problemi.

Dopo questa bella vittoria ai rivieraschi sarebbe bastato anche pareggiare, ma i levantini non hanno fatto calcoli ed è subito passata avanti con Frederick Nielsen che ha superato Drzewiecki 6-3, 3-6, 6-1 nella prima partita di giornata. Cagliari non è riuscito a reagire e allora anche Luca Castagnola batte Porcu e Nicolas Tassara risolve in due set la pratica Binaghi. Per Fabrizio Ornago quindi passerella finale con la Serie A2 in tasca e la festa che può iniziare.

Anche le ragazze del Park Genova si giocavano da favorite la giornata di ritorno della finale playoff con i Canottieri Aniene, grazie alla vittoria per 3-1 nella gara di andata. A Roma ci si giocava il salto di categoria e le laziali hanno dimostrato di poter stare in finale, forti anche della spinta del proprio pubblico. Aniene ottiene il pareggio con un 3-1 iniziato bene per le liguri grazie alla vittoria di Ferrando su Marchetti, mentre vanno ko Confalonieri e Bertoloni. Le padrone di casa hanno impattato il risultato con il doppio vinto da Marchetti ed Amendola sulle stesse Ferrando e Bertoloni.

Ci si gioca tutto nel doppio che fa da spareggio, cone le stesse quattro atlete in campo. Stavolta Bertoloni e Ferrando sono fredde che dopo un avvio negativo, rimontano e firmano una vittoria importantissima. 3-6, 6-4, 6-1 il conto set che vale il salto in A2.

Unico neo di giornata è la retrocessione dei ragazzi del Park che vengono travolti a Trani per 5-1, ottenendo un solo punto con Kevin Albonetti che batte Veneziano in tre set. Peccato anche perché nella sfida di Genova il punteggio era finito 3-3 con buone sensazioni per i liguri che, però non hanno confermato. Ko nei singoli per Cortimiglia, Micali e Cugini con questi ultimi che verranno sconfitti anche nel doppio sancendo il definitivo ko e conseguente retrocessione della società genovese.