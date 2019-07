Parco di Portofino, “Salvini gay”: scritta sul muro del rifiugio

Portofino. La scritta “Salvini gay” è comparsa sul muro della struttura che ospita il rifugio per escursionisti al Semaforo Vecchio del Parco di Portofino.

A denunciare l’episodio il consigliere regionale del Carroccio Matteo Puggioni è stato danneggiato con la scritta a caratteri cubitali ‘Salvini gay’.

L’edificio si trova nel punto più alto del promontorio “ed è raggiungibile percorrendo diversi sentieri. La strada più breve prevede una camminata in salita di circa 45 minuti dal parcheggio di Portofino Vetta.Insomma, non si passa di lì per caso e non è proprio dietro l’angolo a portata di tutti” dice Puggioni che si scatena contro gli ignoti autori della scritta che “non si sa se si sono goduti la bellezza del paesaggio ma senz’altro hanno trovato il tempo per deturpare un bene pubblico a servizio della collettività e soprattutto dedicato ai veri amanti della natura e dell’ambiente”.