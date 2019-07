Palmaro, sacchi con dicitura amianto stoccati vicino alla ferrovia: svelato il “mistero”

Genova. Non sono residui delle lavorazioni sull’ex ponte Morandi, né materiale bonificato dai palazzi di via Porro, né tanto meno ciò che resta dell’ex palazzo Nira, alla Foce. I sacchi – big bag – bianchi con la dicitura “contiene amianto”, stoccati in grande quantità nella zona di Palmaro, a ponente, (ma anche in zona Fiumara) in area ferroviaria, derivano proprio dal cantiere di potenziamento dello scalo ferroviario di Voltri, che si trova in loco.

Saranno smaltiti – spiegano da Rfi – anche se ancora non ci sono tempi precisi “e sono stoccati come da normativa di legge”. In caso di contenuto di amianto inferiore alla soglia di pericolosità, lo smaltimento avviene in discariche specifiche con attività di confezionamento e trasporto.

Genova24 ha chiesto sia alle ferrovie sia alla struttura commissariale per la ricostruzione di ponte Morandi di che cosa si trattasse e quali fossero le ipotesi di smaltimento visto che da parte di alcuni cittadini della zona iniziavano ad arrivare segnalazioni e richieste di chiarimenti.

I sacchi si trovano in cinque diverse collocazioni, oltre alla Fiumara alla foce del rio Branega, al cavalcavia di ingresso del terminal Psa (ex Vte) fino al rettilineo che porta a Voltri.

Uno stoccaggio di ballast, pietrisco ferroviario che potenzialmente può contenere amianto, che aveva allarmato la popolazione della zona aveva già fatto scoppiare un caso qualche anno fa, nel 2013, quando si erano trovati cumuli di sacchi davanti a villa De Mari. Anche in quella situazione si trattava di lavori portati avanti da Rfi.